भोपाल एसबीआई लॉकर से पूर्व रेरा चेयरमैन के गहने गायब पुलिस जांच में जुटी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में बैंक लॉकर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। लिंक रोड नंबर-3 स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (IIFM) परिसर में संचालित एसबीआई शाखा के लॉकर से पूर्व रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव और उनकी बेटियों के सोने के जेवर गायब होने का मामला सामने आया है। गुरुवार को दुबई से भोपाल पहुंची बेटी सुरभि के साथ श्रीवास्तव लॉकर खोलने पहुंचे तो अंदर रखे गहने नदारद मिले। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।

हैरानी की बात यह है कि लॉकर का ताला टूटा हुआ नहीं मिला। शुरुआती जांच में हैंडल पर भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं। ऐसे में पुलिस के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि लॉकर को किस तरह खोला गया और गहने कब गायब हुए।

दिसंबर 2024 में लिया था ज्वाइंट लॉकर एपी श्रीवास्तव के मुताबिक, उन्होंने 13 दिसंबर 2024 को अपनी बेटियों सुरभि और श्रुति के साथ एसबीआई में लॉकर नंबर 502 संयुक्त रूप से आवंटित कराया था। इसके लिए बैंक को सालाना 2,380 रुपये किराया दिया जाता था। सुरभि दुबई में रहती हैं, जबकि दूसरी बेटी श्रुति बेंगलुरु में रहती हैं।

श्रीवास्तव का कहना है कि लॉकर में रखे जेवरों की तस्वीरें भी उनके पास मौजूद हैं। गुरुवार को सुरभि अपने गहने लेने पहुंचीं तो चाबी लगाने के दौरान लॉकर का लॉक अटक रहा था। काफी मशक्कत के बाद लॉकर खुला, लेकिन अंदर रखे जेवर गायब थे।

डुप्लीकेट चाबी या लॉक से छेड़छाड़ की आशंका मामले की सूचना मिलने पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने भी लॉकर की जांच की। शुरुआती पड़ताल में न तो ताला टूटा मिला और न ही हैंडल पर फिंगरप्रिंट के निशान मिले। अब पुलिस इस बिंदु पर जांच कर रही है कि लॉकर के लॉक से छेड़छाड़ की गई थी या उसे डुप्लीकेट चाबी से खोला गया।