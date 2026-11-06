ओरछा में CNG सिलिंडर फटने से एक ही परिवार के 12 सदस्य घायल, तीन की हालत नाजुक

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में शुक्रवार दोपहर एक घर में हुए जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। वार्ड नंबर-1 के स्टेशन मोहल्ले में कबाड़ कारोबारी खालिद अहमद के मकान में सीएनजी सिलिंडर अचानक फट गया। हादसे में एक ही परिवार के 12 सदस्य झुलस गए। इनमें तीन की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं।

गैस रिसाव के बाद लगी आग प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मकान में रखे सीएनजी सिलिंडर से गैस का रिसाव हो रहा था। इसी दौरान गैस में आग लग गई और देखते ही देखते सिलिंडर तेज धमाके के साथ फट गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़े।