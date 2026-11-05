80 हजार का इनामी डकैत कल्ली गुर्जर शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार, एक साथी को भी दबोचा; मुरैना के जंगल में आधा घंटा चली मुठभेड़

डिजिटल डेस्क, मुरैना। ग्वालियर और मुरैना पुलिस के लिए सिरदर्द बना 80 हजार रुपये का इनामी डकैत कल्ली उर्फ किलेदार गुर्जर को गुरुवार की सुबह शार्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुरैना के बानमोर थाना क्षेत्र स्थित ललितपुरा के जंगल में डकैतों और पुलिस का आमना-सामना हुआ। पुलिस की ओर से चली गोली डकैत कल्ली के पांव में जा धंसी। उसका एक साथी भी घायल हालत में पकड़ा गया है।

एसपी धर्मराज मीना ने बताया कि गुरुवार सुबह पुलिस टीमों ने जंगल के एक टापूनुमा क्षेत्र में डकैतों को घेर लिया। डकैतों ने पुलिस पर 20 से अधिक फायर किए, एक गोली पुलिस के वाहन में लगी। पुलिस की ओर से छह फायर किए गए।

इसके बाद की गई सर्चिंग में एक जगह कल्ली गुर्जर मिला। उसके पैर में गोली लगी थी। गिरने से हाथ भी चोटिल हो गया। उसका साथी अजय गुर्जर भी जख्मी पाया गया। पुलिस के अनुसार, कल्ली के दो साथी- हरिओम और कल्ला गुर्जर भागने में सफल हो गए।