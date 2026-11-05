मुरैना में कार्तिक स्नान के दौरान हादसा: क्वारी नदी में डूबने से दो सगी बहनों सहित तीन बालिकाओं की मौत

डिजिटल डेस्क, मुरैना। जिले के कैलारस क्षेत्र में गुरुवार सुबह कार्तिक स्नान के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। सुहांस पंचायत के हरलाल का पुरा गांव में क्वारी नदी में डूबने से तीन बालिकाओं की मौत हो गई। मृतकों में दो सगी बहनें भी शामिल हैं। हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

जानकारी के अनुसार, कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले स्नान की परंपरा के चलते हरलाल का पुरा निवासी भरत यादव की बेटियां चंदा यादव (10) और निशी यादव (12), परिवार की ही प्राची यादव (12) के साथ गुरुवार सुबह क्वारी नदी पहुंची थीं। तीनों ने नदी में स्नान किया। इसके बाद निशी दीपक प्रवाहित करने के लिए पानी में आगे बढ़ी, लेकिन इसी दौरान वह गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी।