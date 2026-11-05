मात्र 1 रुपये में टीवी, फ्रिज और RO... दीपावली पर ग्वालियर में नगर निगम की पहल से जरूरतमंदों के खिले चेहरे

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। किसी के घर में जगह घेर रहा पुराना टीवी दूसरे परिवार के मनोरंजन का साधन बन गया, तो किसी के लिए अनुपयोगी हो चुका फ्रिज जरूरतमंद के घर की बड़ी जरूरत पूरी करने का जरिया। किसी को एक रुपये में डबल बेड मिला तो किसी ने सर्दी से बचने के लिए रूम हीटर खरीद लिया। ग्वालियर में नगर निगम के एक अनूठे अभियान ने पुरानी वस्तुओं को नई उपयोगिता देने के साथ कई जरूरतमंद परिवारों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी।

बाल भवन में गुरुवार को नगर निगम के 'स्वच्छ दीवाली, एक रुपये वाली' अभियान के तहत सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां टीवी, फ्रिज, आरओ, पलंग और रूम हीटर जैसी वस्तुएं महज एक रुपये में जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई गईं। लोगों के लिए यह सिर्फ सस्ते में सामान मिलने का मौका नहीं था, बल्कि लंबे समय से अधूरी घरेलू जरूरतों को पूरा करने की खुशी भी थी।

किसी ने चुना टीवी तो किसी ने फ्रिज और आरओ सामग्री वितरण के दौरान जरूरतमंद परिवार अपनी-अपनी जरूरत के हिसाब से सामान चुनते नजर आए। रूपसिंह स्टेडियम के पास रहने वाली ओमवती वाल्मीक अपने परिवार के लिए टीवी लेने पहुंचीं। वहीं, मेंहदी वाले सैयद गोल पहाड़िया निवासी सुमन कुशवाह ने फ्रिज को प्राथमिकता दी।

इरफान खान ने घर के लिए पलंग लिया, जबकि भावना ने सर्दी के मौसम को देखते हुए रूम हीटर चुना। सिकंदर कंपू निवासी ममता ने परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आरओ लिया। सामान मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर संतुष्टि और खुशी साफ नजर आई। कई लोग अपनी नई मिली वस्तुओं को सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था करते दिखाई दिए।

कार्यक्रम में निगमायुक्त अभिषेक चौधरी, अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के उपायुक्त मुकेश बंसल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शहरवासियों ने दान कीं 25 हजार से ज्यादा वस्तुएं नगर निगम ने दीपावली के दौरान घरों से निकलने वाली उपयोगी वस्तुओं को कचरे में जाने से बचाने और जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर को यह अभियान शुरू किया था। इस बार शहरवासियों ने अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कुल 25,067 उपयोगी वस्तुएं जमा कराई गईं, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा लगभग पांच हजार था। यानी एक साल में अभियान के प्रति लोगों का जुड़ाव कई गुना बढ़ा है।