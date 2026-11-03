ग्वालियर के क्लीनिक में युवक के मोबाइल में ब्लास्ट, उठीं आग की लपटें; CCTV में कैद हुई घटना

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शहर के एक क्लीनिक के वेटिंग एरिया में बैठै मरीजों के बीच उस समय हड़कंप मच गया, जब डॉक्टर के पास चेकअप कराने पहुंचे एक युवक के मोबाइल फोन में अचानक विस्फोट हो गया। युवक मोबाइल चला रहा था, तभी अचानक धुआं निकलने के बाद विस्फोट हुआ और आग की लपटें उठने लगीं। घटना के दौरान क्लीनिक में कई अन्य मरीज भी मौजूद थे। गनीमत रही कि स्टाफ की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई।

घटना रविवार को ग्वालियर के दृष्टि स्किन एवं चाइल्ड क्लिनिक की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, युवक डॉक्टर के पास जांच कराने पहुंचा था। वह अपनी बारी का इंतजार करते हुए मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। इसी दौरान अचानक फोन से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उसमें ब्लास्ट के साथ आग लग गई।

मोबाइल में आग लगते ही मची अफरा-तफरी अचानक हुई इस घटना से वेटिंग एरिया में बैठे मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई। मोबाइल से उठती आग की लपटों ने क्लीनिक में मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा को लेकर भी खतरा पैदा कर दिया। कुछ देर के लिए वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया।