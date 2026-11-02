न OTP बताया, न लिंक खोला... फिर भी ग्वालियर में CEO के खाते से उड़ गए 98 हजार रुपये

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। साइबर ठगों ने अब सरकारी अधिकारियों के बैंक खातों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ग्वालियर जिले की भितरवार जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) एलएन पिप्पल साइबर ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने उनका मोबाइल हैक कर एसबीआई खाते से यूपीआई के जरिए 98 हजार रुपये निकाल लिए।

हैरानी की बात यह है कि जिस दौरान खाते से रकम निकाली जा रही थी, उसी समय उनका मोबाइल अचानक लॉक होकर काम करना बंद कर गया। सीईओ का कहना है कि उन्होंने न किसी को ओटीपी बताया, न किसी अनजान लिंक पर क्लिक किया और न ही किसी संदिग्ध व्यक्ति से बातचीत की।

मोबाइल लॉक, खाते से होने लगे ट्रांजैक्शन पुलिस को दिए आवेदन के मुताबिक, एलएन पिप्पल का एसबीआई में भितरवार शाखा का खाता है। एक नवंबर को दोपहर करीब एक से तीन बजे के बीच उनका मोबाइल अचानक निष्क्रिय हो गया और स्क्रीन लॉक हो गई। कुछ समय बाद मोबाइल दोबारा चालू हुआ तो उन्होंने यूपीआई ऐप चेक किया। इसमें छह संदिग्ध ट्रांजैक्शन के प्रयास दिखाई दिए।