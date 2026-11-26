डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी की दूसरी शादी से जन्मे बच्चे को केवल माता-पिता के विवाह की वैधता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार से बाहर नहीं किया जा सकता। इसी तरह, विवाहित बेटी को भी सिर्फ शादी हो जाने के आधार पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

कोर्ट ने संबंधित बैंक को मृत कर्मचारी के बेटे और बेटी, दोनों के दावों पर नए सिरे से विचार करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए आश्रितों की स्थिति, परिवार की आर्थिक परिस्थितियों और अनुकंपा नियुक्ति योजना के नियमों के आधार पर आठ सप्ताह के भीतर कारण सहित निर्णय लेने को कहा गया है।

दूसरी शादी से जन्मे बेटे का दावा बैंक ने किया था खारिज मामले में मृत कर्मचारी की दूसरी शादी से जन्मे बेटे अभय शिवहरे ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। बैंक ने 21 मई 2018 को उसका दावा खारिज कर दिया। बैंक का तर्क था कि उसके माता-पिता का विवाह कथित तौर पर वैध नहीं था।

वहीं, कर्मचारी की पहली शादी से जन्मी बेटी नेहा शिवहरे ने भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। हालांकि, नेहा की शादी 6 दिसंबर 2021 को हो चुकी है। इस कारण उसके दावे को लेकर भी पात्रता का प्रश्न सामने आया।

जन्म की परिस्थितियों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सिंह बहारावत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान के तहत निर्धारित परिस्थितियों में शून्य विवाह से जन्मे बच्चों को भी वैध माना गया है।

ऐसे बच्चों को माता-पिता के विवाह की स्थिति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के दायरे से बाहर करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के अधिकार के विपरीत होगा। बच्चों का अपने माता-पिता के विवाह या उसके स्वरूप में कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए जन्म की परिस्थितियों को आधार बनाकर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने विवाहित बेटी के मामले में भी कहा कि यदि अनुकंपा नियुक्ति की संबंधित योजना में शादीशुदा बेटी को अयोग्य घोषित करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो सिर्फ विवाह के आधार पर उसका आवेदन निरस्त करना उचित नहीं होगा।

बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह दोनों आवेदकों की मृत कर्मचारी पर निर्भरता, परिवार की आर्थिक स्थिति और योजना के अन्य मानकों की जांच कर आठ सप्ताह में फैसला करे। यदि दोनों पात्र पाए जाते हैं, तो उनके दावों और परिस्थितियों का तुलनात्मक आकलन कर किसी एक को नियुक्ति दी जा सकती है।