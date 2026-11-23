डिजिटल डेस्क, मुरैना। जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र के पनिहारी गांव में एक पुरानी गढ़ी हवेली में बुलडोजर से खुदाई के दौरान जमीन में दबा ऐतिहासिक सामान मिलने से कौतूहल बढ़ गया। निर्माण कार्य के लिए कराई जा रही खोदाई में छोटी तोप के करीब 20 से 30 गोले, धातु की एक पतली नाल वाली तोप और अन्य धातु के सामान मिले हैं। सूचना मिलने पर पहाड़गढ़ पुलिस ने सभी वस्तुओं को जब्त कर थाने में रखवा दिया है। अब पुरातत्व विभाग इनकी जांच करेगा, जिसके बाद इनके काल और ऐतिहासिक महत्व का पता चल सकेगा।

बुलडोजर से खोदाई के दौरान मिला सामान जानकारी के मुताबिक पनिहारी गांव की गढ़ी हवेली में आनंद सिंह सिकरवार और बलवीर सिंह सिकरवार नए निर्माण के लिए बुलडोजर से खोदाई करा रहे थे। इसी दौरान मजदूरों को जमीन के भीतर दबा धातु का सामान दिखाई दिया। इसकी सूचना हवेली के लोगों को दी गई। मौके पर जाकर देखने पर छोटी तोप के गोले और तोप की नाल सहित अन्य वस्तुएं मिलीं।