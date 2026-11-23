डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भाई-भाई के रिश्ते में तनाव इस कदर बढ़ा कि एक युवक ने अपने ही छोटे भाई की कार को आग के हवाले कर दिया। हैरानी की बात यह है कि कार जलाने के बाद आरोपी ने खुद फोन कर भाई को आग लगने की सूचना दी। झांसी रोड थाना क्षेत्र में हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी पेट्रोल निकालकर कार में आग लगाते नजर आ रहा है। वारदात के बाद से वह फरार है और उसका मोबाइल फोन भी बंद है।

नाका चंद्रवदनी स्थित नहर वाली माता रोड निवासी अशोक कुशवाह ट्रांसपोर्ट नगर में लेथ मशीन का कारोबार करते हैं। वह अपनी ब्रेजा कार घर के पास खड़ी करते थे। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे उनके भाई प्रेम कुशवाह ने फोन कर कार में आग लगने की जानकारी दी।

अशोक घर से बाहर पहुंचे तो कार धू-धू कर जल रही थी। आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार की सीट और अंदर का हिस्सा बुरी तरह जल चुका था। कार का शीशा भी टूटा हुआ मिला।