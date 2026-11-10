मुरैना में पुलिसकर्मी दीपावली मनाने गए, पंजाब का डोडा-चूरा तस्कर जिला अस्पताल से हथकड़ी समेत फरार; 5 निलंबित

डिजिटल डेस्क, मुरैना। जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां भर्ती 232 किलो डोडा-चूरा तस्करी के आरोपित बंदी ने पुलिसकर्मियों की चूक का फायदा उठाया और हथकड़ी समेत फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि जिस समय बंदी भागा, उस दौरान निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहा पुलिस आरक्षक बिस्तर पर आराम कर रहा था, जबकि चार अन्य पुलिसकर्मी दीपावली मनाने अपने घर चले गए थे। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने पांचों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

फरार बंदी जसवीर सिंह (47) पुत्र मंगल सिंह पंजाब के मोगा का निवासी है। उसे चार नवंबर को नूराबाद पुलिस ने टेकरी के पास 232 किलो डोडा-चूरा ले जाते हुए कार सहित पकड़ा था। इसके बाद उसे जिला जेल भेज दिया गया था।

नशा नहीं मिला तो बिगड़ी तबीयत जानकारी के अनुसार, छह नवंबर को जेल में नशा नहीं मिलने के कारण जसवीर की तबीयत बिगड़ गई। उसे बदन दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। जेल के चिकित्सक डा. क्षितिज शर्मा और डा. अमृत राजे ने उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल भेजने की सलाह दी। इसके बाद छह नवंबर को उसे अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया।

बताया गया कि जसवीर करीब 15 वर्षों से डोडा-चूरा का नशा कर रहा था। अस्पताल में नशे के आदी मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं थी। लगातार दस्त की शिकायत के चलते पुलिस गार्ड ने उसके बेड से बंधी जंजीर खोल दी, ताकि वह आसानी से शौचालय जा सके। यही लापरवाही बाद में फरारी की वजह बन गई।

चार पुलिसकर्मी दीपावली मनाने गए, पांचवां आराम फरमाता रहा कैदी वार्ड की सुरक्षा में प्रधान आरक्षक रामभरोसी, विक्रम सिंह, सत्यवीर सिंह, वीरेंद्र और आरक्षक पुष्पेंद्र तरेटिया की ड्यूटी लगाई गई थी। आरोप है कि आठ नवंबर की रात चार पुलिसकर्मी आपस में चर्चा करने के बाद दीपावली मनाने अपने घर चले गए। उन्होंने निगरानी की जिम्मेदारी अकेले आरक्षक पुष्पेंद्र तरेटिया के भरोसे छोड़ दी।