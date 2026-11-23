डिजिटल डेस्क, भिंड। वृंदावन और बरसाना में दर्शन करने निकले भिंड के एक परिवार की धार्मिक यात्रा सोमवार सुबह दर्दनाक हादसे में बदल गई। मथुरा में छटीकरा पुल के पास दिल्ली-आगरा हाईवे पर स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए।

हादसे में दो मासूम बच्चों और दो महिलाओं की जान चली गई। मृतकों की पहचान चार वर्षीय रुद्र, 10 वर्षीय कान्हा, 32 वर्षीय रूबी और 30 वर्षीय ज्योति के रूप में हुई है। घायलों में आशा, देवाशीष, गिरजा, पलक और गौरी शामिल हैं। सभी भिंड जिले के दबोहा गांव के रहने वाले बताए गए हैं।

दर्शन के बाद रमणरेती जा रहा था परिवार परिवार के नौ सदस्य स्विफ्ट कार में सवार होकर धार्मिक यात्रा पर निकले थे। वृंदावन और बरसाना में दर्शन करने के बाद सभी रमणरेती जाने के लिए रवाना हुए थे। सोमवार सुबह छटीकरा पुल के पास उनकी कार ग्वालियर से डस्ट लेकर जा रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में सवार लोग बुरी तरह फंस गए।