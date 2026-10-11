ग्वालियर में तलाक के बाद भी साथ रह रहे थे पति-पत्नी, महिला ने पूर्व पति पर लगाया दुष्कर्म का आरोप; FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। तलाक के बाद भी एक ही मकान में रह रही महिला ने अपने पूर्व पति पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर ग्वालियर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

महिला के मुताबिक, उसका विवाह 26 अप्रैल 2025 को हुआ था। हालांकि, दोनों का वैवाहिक रिश्ता एक साल भी नहीं चल सका। महिला का आरोप है कि उसके पति के दूसरी महिला से संबंध थे। इस बात को लेकर विवाद हुआ और समझाने के बावजूद जब स्थिति नहीं बदली तो दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया।

छिपाकर रखी तलाक की बात तलाक के बावजूद दोनों ने अपने-अपने स्वजन को इसकी जानकारी नहीं दी थी। इसी कारण वे ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके में स्थित एक ही मकान में रह रहे थे। महिला का आरोप है कि इसी दौरान विगत 19 अप्रैल को उसका पूर्व पति जबरन उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया।