डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। साइबर ठगी की रकम खपाने के लिए बैंक खाते के उपयोग का बड़ा मामला ग्वालियर में सामने आया है। यहां के सिटी सेंटर स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शाखा के एक खाते में एक ही दिन में एक करोड़ से अधिक रुपये जमा हुए। पूरी रकम उसी दिन निकाल भी ली गई। क्राइम ब्रांच के ऑपरेशन मैट्रिक्स 2.0 के अंतर्गत की गई जांच में पता चला कि इस खाते के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी की 34 शिकायतें 1930 पोर्टल पर दर्ज हैं।

खाताधारक के खिलाफ FIR दर्ज पुलिस ने खाताधारक विशाल कन्नौजिया के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि खाते का इस्तेमाल किस साइबर गिरोह ने किया और इसके पीछे खाताधारक की क्या भूमिका थी।

ग्वालियर में 177 संदिग्ध म्यूल खाते चिह्नित बता दें कि ग्वालियर में साइबर ठगी की धनराशि का लेनदेन करने वाले म्यूल बैंक खातों का नेटवर्क बड़े स्तर पर सक्रिय है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि क्राइम ब्रांच ने आपरेशन मैट्रिक्स 2.0 के अंतर्गत जिले में 177 संदिग्ध म्यूल खाते चिह्नित किए हैं। इनसे 300 से अधिक लोगों के खातों में धनराशि भेजे जाने की बात सामने आई।

एक ही दिन में एक करोड़ जमा और निकासी भी शहर के कंपू निवासी विशाल कन्नौजिया के नाम पर संचालित खाते के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 को इसमें एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा हुई और उसी दिन निकाल भी ली गई। बुधवार को विश्वविद्यालय थाने में एफआईआर दर्ज हुई।