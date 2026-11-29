डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शहर के बहोड़ापुर इलाके में सागरताल चौराहे पर एक सिरफिरे युवक ने पुलिस के एएसआई की कार पर बोतल फेंककर हमला कर दिया। जब एएसआई ने कार से उतरकर उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपित गाली-गलौज करने लगा और उनके हाथ में दांत से काट लिया। वारदात के बाद आरोपित मौके से भाग गया। एएसआई की शिकायत पर बहोड़ापुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

शादी में जा रहे थे एएसआई बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर निवासी हरिप्रताप सिंह चौहान (60), पिता स्व. पुत्तू सिंह चौहान, शनिवार रात करीब 8:15 बजे कार से राजबाड़ा पैलेस में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे। जैसे ही वह सागरताल चौराहे पर पहुंचे, वहां मौजूद पीयूष उर्फ शिवम लखेरा ने उनकी कार रोक ली और हाथ में रखी बोतल वाहन पर फेंक दी।