ग्वालियर: 12 साल तक मंदिरों में मांगी थी बेटे की मन्नत, शीतला माता हादसे में छीन गए दोनों चिराग

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आंतरी स्थित सांतऊ गांव का प्राचीन शीतला माता मंदिर उस खौफनाक रात के बाद अब धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। भले ही श्रद्धालुओं के दिलों में हादसे का डर अभी भी ताजा है, लेकिन मां शीतला के प्रति उनका अटूट विश्वास डगमगाया नहीं है।

अष्टमी और नवमी के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। हालांकि, भीड़ आम दिनों के मुकाबले थोड़ी कम थी। गौरतलब है कि शनिवार-रविवार की दरमियानी रात एक बेलगाम और ओवरलोड ट्रक ने नो-एंट्री तोड़कर मंदिर परिसर में कहर बरपाया था, जिसमें बच्चों सहित 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 42 लोग घायल हो गए। 12 साल की मन्नतों से जन्मे थे दोनों बेटे इस भीषण त्रासदी ने कई हंसते-खेलते परिवारों को जीवन भर का जख्म दे दिया है। सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली कहानी ग्वालियर के गदाईपुरा में रहने वाले त्यागी परिवार की है।

मूल रूप से मुरैना के जौरा के रहने वाले 55 वर्षीय विद्याराम त्यागी ने 12 वर्षों तक मंदिरों की खाक छानी थी और कड़ी तपस्या की थी, तब जाकर उनके आंगन में जुड़वा बेटों अमन और लव का जन्म हुआ था।