ग्वालियर में सस्ते घर का सुनहरा मौका: PM आवास योजना-2 में बनेंगे 960 मकान; जान लें ऑनलाइन आवेदन के नियम-शर्तें
ग्वालियर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-2 के तहत मानपुर में 960 नए घर बनाए ...और पढ़ें
HighLights
मानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना-2 के तहत 960 नए घर।
ऑनलाइन आवेदन शुरू, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले पात्र।
शहरी क्षेत्र में कोई और पक्का मकान न होने पर मिलेगा लाभ।
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। अपना घर बनाने का सपना देख रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ग्वालियर में एक और अवसर मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना-2 के तहत मानपुर में 960 नए आवास बनाए जाएंगे। नगर निगम ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना से जुड़ी जानकारी के अनुसार, एक मकान की अनुमानित कीमत 9.5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। हालांकि, अंतिम लागत और आवंटन से जुड़ी शर्तों की जानकारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार तय होगी।
पात्रता की शर्तें
योजना का लाभ ऐसे परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये से कम है। इसके साथ ही आवेदक या उसके परिवार के नाम शहरी क्षेत्र में पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए। योजना के नियमों के मुताबिक एक परिवार को केवल एक ही आवास आवंटित किया जाएगा। आवेदन करने वाले परिवारों को इन पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन ही होंगे आवेदन
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आवास के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित दस्तावेजों और आवेदक की पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार आवास आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
ज्यादा आवेदन आए तो लॉटरी का विकल्प
मानपुर में फिलहाल 960 आवास प्रस्तावित हैं। यदि उपलब्ध मकानों की तुलना में पात्र आवेदकों की संख्या अधिक हो जाती है तो लॉटरी अथवा निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जा सकता है। आवंटन की अंतिम प्रक्रिया और चयन के नियम योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे।
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आवंटन का इंतजार कर रहे कई परिवार
ग्वालियर में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण के तहत मानपुर और महलगांव में भी मकानों का निर्माण कराया गया था। हालांकि, निर्माण के बाद भी कई परिवार अब तक आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ लाभार्थियों को आवास मिल चुके हैं, जबकि बाकी परिवारों को अपनी बारी का इंतजार है। ऐसे में दूसरे चरण में मानपुर में 960 नए मकानों के प्रस्ताव से शहर के जरूरतमंद परिवारों को घर मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
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