ग्वालियर में सस्ते घर का सुनहरा मौका: PM आवास योजना-2 में बनेंगे 960 मकान; जान लें ऑनलाइन आवेदन के नियम-शर्तें

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। अपना घर बनाने का सपना देख रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ग्वालियर में एक और अवसर मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना-2 के तहत मानपुर में 960 नए आवास बनाए जाएंगे। नगर निगम ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना से जुड़ी जानकारी के अनुसार, एक मकान की अनुमानित कीमत 9.5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। हालांकि, अंतिम लागत और आवंटन से जुड़ी शर्तों की जानकारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार तय होगी।

पात्रता की शर्तें योजना का लाभ ऐसे परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये से कम है। इसके साथ ही आवेदक या उसके परिवार के नाम शहरी क्षेत्र में पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए। योजना के नियमों के मुताबिक एक परिवार को केवल एक ही आवास आवंटित किया जाएगा। आवेदन करने वाले परिवारों को इन पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन ही होंगे आवेदन नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आवास के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित दस्तावेजों और आवेदक की पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार आवास आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।