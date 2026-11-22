डिजिटल डेस्क, छतरपुर। खेत में जुताई करते समय एक दर्दनाक हादसे ने किसान परिवार की खुशियां छीन लीं। छतरपुर जिले के ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम हतना में रविवार शाम ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर करीब 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। ट्रैक्टर पर सवार किसान और उनके 10 वर्षीय बेटे की हादसे में मौत हो गई। पिता और भाई को आंखों के सामने कुएं में गिरता देख 12 वर्षीय बेटी चीख उठी। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया।

ट्रैक्टर पर सवार थे पिता-पुत्र जानकारी के अनुसार, किसान संतोष यादव (35) रविवार शाम करीब 4 बजे जंगल हार स्थित खेत में अपने बेटे दुर्गेश (10) के साथ ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ और दोनों को लेकर गहरे कुएं में जा गिरा। कुएं में करीब 20 फीट पानी भरा था। हादसे के वक्त संतोष की बेटी राशि (12) भी खेत में मौजूद थी। उसने घटना की जानकारी परिजनों को दी।

मौके पर पहुंची पुलिस, क्रेन और गोताखोरों से रेस्क्यू घटना की जानकारी मिलने पर संतोष के बड़े भाई देशराज मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस शाम करीब 4:30 बजे घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद क्रेन मशीन और गोताखोरों की मदद से पिता-पुत्र को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया।