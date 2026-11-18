डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। प्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी को हत्या के प्रयास के मामले में अदालत से राहत मिल गई है। बुधवार को एडीजे कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। खास बात यह है कि दिनेश ने मंगलवार को ही अदालत में सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। सरेंडर के महज एक दिन बाद उसे जमानत मिल गई।

दिनेश लंबे समय से इस मामले में अदालत की पेशियों से गैरहाजिर चल रहा था। लगातार अनुपस्थित रहने पर 7 अक्टूबर को उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। वारंट जारी होने के 41 दिन बाद मंगलवार को उसने एडीजे कपिल सोनी की अदालत में आत्मसमर्पण किया।

कोर्ट में बोला- पहली गलती है, दोबारा नहीं करूंगा सुनवाई के दौरान दिनेश ने खुद को निर्दोष बताते हुए अदालत से माफी मांगी। उसने न्यायाधीश से कहा कि यह उसकी पहली गलती है और भविष्य में वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। हालांकि, लगातार पेशियों पर गैरहाजिर रहने को लेकर एडीजे कपिल सोनी ने कड़ी नाराजगी जताई।

न्यायाधीश ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप न्यायालय का सम्मान नहीं करते और निर्धारित तारीखों पर भी उपस्थित नहीं होते। इसके बाद मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे सरेंडर की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और दोपहर 2 बजे उसे जेल भेज दिया गया। बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से जमानत आवेदन पेश किया गया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।