डिजिटल डेस्क, भिंड। प्रदेश के भिंड जिले के दबोह थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपित शव को सफेद बाइक से ले जाकर फरदुआ तिराहे पर ठिकाने लगाया। पुलिस ने मामले में दबोह निवासी आरोपित करण परिहार (24) और विजय परिहार (20) को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक युवती का प्रेमी बताया जा रहा है। शनिवार को दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

मिलने के बहाने युवती को गांव बुलाया पुलिस के अनुसार, युवती की मौत के मामले में उसकी मां मिथिला विश्वकर्मा की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई थी। विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर करण परिहार और विजय परिहार से पूछताछ की गई।

पुलिस का दावा है कि मुख्य आरोपित करण ने पूछताछ में बताया कि युवती से उसका काफी समय से प्रेम संबंध था। इसी के चलते उसने 27 नवंबर की रात युवती को मिलने के लिए ग्राम संसीगढ़ बुलाया था। यहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। इसके बाद शादी की बात को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया।