डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। कोचिंग से लौट रही 13 वर्षीय छात्रा का शनिवार दोपहर चाकू की नोक पर अपहरण कर लिया गया। आरोपितों ने उसे सूने मकान में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।

एक आरोपित ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि दूसरा फरार है। शिकायत के मुताबिक, कक्षा आठ की छात्रा शनिवार दोपहर करीब 1.45 बजे कोचिंग से घर के लिए निकली थी। तभी आरोपित इमरान खान और आर्यन खान ने उसे रोका और चाकू दिखाकर जबरन बाइक पर बैठा लिया।

मस्जिद के पास किया दुष्कर्म आरोप है कि दोनों उसे मस्जिद के पास स्थित सूने मकान में ले गए और दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपितों ने छात्रा से मारपीट की और सड़क पर छोड़कर भाग गए। तय समय पर बेटी के घर नहीं पहुंचने पर मां ने तलाश शुरू की। इस बीच बदहवास हालत में घर पहुंची छात्रा ने स्वजन को आपबीती बताई।