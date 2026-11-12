शिवराज की मां की तेरहवीं में योगी आदित्यनाथ और नायब सैनी समेत कई दिग्गज पहुंचे, दी भावभीनी श्रद्धांजलि

राज्य ब्यूरो, भोपाल। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की माता स्वर्गीय काशी बाई की श्रद्धांजलि सभा और तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुरुवार को देश के कई दिग्गज नेता भोपाल पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई राज्यों के मंत्रियों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं ने दिवंगत काशी बाई को श्रद्धांजलि अर्पित की।

योगी और नायब सैनी ने दी श्रद्धांजलि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को भोपाल स्थित शिवराज सिंह चौहान की मां के त्रयोदशी कार्यक्रम में पहुंचे। यहां दोनों नेताओं ने स्वर्गीय काशी बाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं।