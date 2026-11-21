डिजिटल डेस्क, ललितपुर। मध्य प्रदेश के गुना जिले से ललितपुर में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आ रहे युवकों की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब नहाने के दौरान दो युवक निचली राजघाट नहर के तेज बहाव में बह गए। हालांकि दो युवकों को लोगों की मदद से बचा लिया गया। बह गए युवकों की तलाश जारी है।

राजघाट नहर के दौरान तेज बहाव का अंदाजा नहीं लगने से युवक पानी में उतरने के कुछ देर बाद ही बहने लगे। युवक को बहते देख वहां पर कुछ देर के लिए लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ।

ग्रामीणों की सतर्कता से बची जान वहां मौजूद कुछ ग्रामीणों की सतर्कता की वजह से बह रहे दो युवकों को किसी तरह बचाया गया। वहीं बाकी दो और को नहीं बचाया जा सका। हालांकि इस दौरान कुछ देर के लिए वहां पर अफरातफरी जैसे हालात रहे।

डूबे किशोरों की जारी है तलाश ये हादसा शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे रानीपुरा राजघाट स्थित नहर पर हुआ। अच्छी बात ये रही कि लोगों की सतर्कता से दो युवकों की जान तो बच गई, लेकिन दो किशोरों का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। प्रशासन ने तलाश के लिए नहर का पानी तत्काल बंद करा दिया है। परिजन और बाकी के ग्रामीण मिल कर दोनों डूबे हुए युवकों की खोज में लगे हैं।