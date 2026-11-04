विदिशा में स्कूल प्राचार्य ने बच्ची को उठाकर फेंका, Video वायरल; स्कूटी-लैपटॉप के बदले रिश्वत मांगने का भी आरोप

डिजिटल डेस्क, विदिशा। जिले के धामनोद स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के संकुल प्राचार्य कमल सिंह मीणा का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। करीब एक महीने पुराने बताए जा रहे इस वीडियो में प्राचार्य स्कूल परिसर में खेल रही एक बच्ची को उठाकर फेंकते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि बच्ची उनकी अपनी तीन वर्षीय बेटी है और यह घटना एक युवक के साथ विवाद के दौरान हुई।

मामले में गांव के निवासी खुमान सिंह ने प्राचार्य पर रिश्वत मांगने और वीडियो डिलीट कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। खुमान सिंह के मुताबिक, कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को सरकारी योजना के तहत स्कूटी और लैपटॉप मिलना था। इसका लाभ दिलाने के बदले प्राचार्य ने कथित तौर पर रिश्वत मांगी थी। युवक ने इस बातचीत का वीडियो बना लिया था।

रिश्वत मांगने का वीडियो हटाने को लेकर विवाद खुमान सिंह का दावा है कि रिश्वत मांगने से जुड़ा वीडियो डिलीट करने के लिए प्राचार्य उन पर दबाव बना रहे थे। जब उन्होंने वीडियो हटाने से इन्कार किया तो विवाद बढ़ गया। युवक के अनुसार, इसी दौरान प्राचार्य ने स्कूल परिसर में खेल रही अपनी तीन साल की बेटी को उठाकर उनकी ओर फेंक दिया।