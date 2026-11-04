'IAS एक ब्रांड है... भागता नहीं तो क्रिमिनल कैसे कहलाता', रिटायर्ड IAS हत्याकांड के आरोपी के बेखौफ जवाब से पुलिस भी हैरान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में आरोपी केयरटेकर वरुण कुमार के पूछताछ के दौरान दिए गए बेखौफ बयानों ने पुलिस को भी चौंका दिया है। हमीदिया अस्पताल में उपचार करा रहे वरुण से रातीबड़ पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उसकी मानसिकता और वारदात के पीछे की वजह समझने के लिए कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे थे।

सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान वरुण ने बेखौफ अंदाज में कहा, 'आईएएस एक ब्रांड है। उनका व्यवहार रूखा था, इसलिए मार दिया।' जब अधिकारियों ने उससे पूछा कि गिरफ्तारी का अंदेशा होने के बावजूद वह फरार क्यों हुआ, तो उसने जवाब दिया, 'तुरंत पकड़ा जाता तो कोई मुझे जान नहीं पाता। भागता नहीं तो क्रिमिनल कैसे कहलाता?'

पुलिस सूत्रों के अनुसार, उसके जवाबों से पूर्व आईएएस अधिकारी के प्रति नाराजगी और लंबे समय से कुंठा होने की बात सामने आई है। हालांकि, हत्या के पीछे की पूरी वजह और घटनाक्रम की पुष्टि जांच के दौरान जुटाए जाने वाले साक्ष्यों से होगी।

पैर दबाते समय किए गए तानों से था नाराज पूछताछ में वरुण ने बताया कि राकेश अग्रवाल का उसके प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। उसका दावा है कि जब वह अग्रवाल के पैर दबाता था, तब वे कहते थे कि 'तुम्हारे हाथ तो महिलाओं जैसे हैं।' वरुण के मुताबिक, ऐसी टिप्पणियों से उसे गुस्सा आता था।

पुलिस को अग्रवाल के घरेलू स्टाफ से भी वरुण के गुस्सैल स्वभाव के बारे में जानकारी मिली है। बताया गया है कि वह पहले भी छोटी-छोटी बातों पर लोगों से विवाद और मारपीट कर चुका है। पत्नी छोड़ गई, पिता ने कर ली तीसरी शादी; बोला- डर किस बात का पुलिस के मुताबिक, वरुण ने पूछताछ में अपने पारिवारिक हालात का भी जिक्र किया। उसने बताया कि पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है और पिता अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। वरुण के अनुसार, उसके पिता ने तीसरी शादी कर ली है। उसने कहा, 'जब कोई अपना ही नहीं बचा, तो डर किस बात का।'

मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस ने सात दिन की रिमांड हासिल की। रातीबड़ पुलिस उसका मेमोरेंडम बयान भी दर्ज कर चुकी है। पुलिस का अनुमान है कि शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उससे आगे की पूछताछ की जाएगी।