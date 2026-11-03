भोपाल रिटायर्ड IAS हत्याकांड: पुलिसकर्मी बने पुजारी, मंडली बनाकर गली-गली गाए भजन; आगरा में ऐसे पकड़ में आया आरोपी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के रातीबड़ क्षेत्र के बहुचर्चित रिटायर्ड आइएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित को 500 किमी दूर आगरा से गिरफ्तार कर मंगलवार को इस सनसनीखेज वारदात का राजफाश कर दिया। घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपित 27 वर्षीय वरुण कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के मार्गदर्शन में तैयार की गई योजना और 15 टीमों के एक महीने लंबे अभियान ने आखिरकार रंग दिखाया।

ऐसे बदली रणनीति आरोपित के फरार रहने के दौरान अक्टूबर में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और रणनीति में बदलाव किया। आरोपित को यह भ्रम देने के लिए कि मामला अब ठंडा पड़ चुका है, पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव किया और अंडरग्राउंड होकर काम करना शुरू किया। आगरा, मथुरा और वृंदावन के मंदिरों, रैन बसेरों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों के आसपास पुलिसकर्मियों ने भेष बदले।

आरोपित को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मियों ने पुजारी, सब्जीवाला, माली और चायवाला तक का रूप धरा व आम लोगों से मेल-मिलाप बढ़ाया। यहां तक कि पुजारी बने पुलिसकर्मियों ने मंडली बनाकर बाकायदा मंदिरों, मोहल्लों और गलियों में भजन-कीर्तन भी किए। पांच-पांच दिन की शिफ्ट में काम करते हुए पुलिसकर्मियों ने आरोपित के बारे में जानकारी जुटाई और उस पर लगातार निगाह रखी।

भोपाल से पठानकोट तक काटी फरारी हत्या करने के बाद आरोपी वरुण करीब तड़के 4:12 बजे भोपाल रेलवे स्टेशन से केरला एक्सप्रेस में सवार होकर फरार हुआ था। फरारी के दौरान वह ग्वालियर, आगरा, वृंदावन, दिल्ली, हरियाणा, ऋषिकेश, मनाली, कुल्लू, पठानकोट तक भटकता रहा। इस दौरान उसने एक ट्रक पर क्लीनरी का काम भी किया। वह दिन में काम करता और रात में गांजे का नशा करके पड़ा रहता।

दो हफ्तों से आगरा में रह रहा था इधर, आरोपित की तलाश में पुलिस ने उसके 100 से ज्यादा रिश्तेदारों से पूछताछ की तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और जीआरपी ग्वालियर-सागर पुलिस के सहयोग से सघन चेकिंग अभियान चलाया। आखिर में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के हत्यारे के 14 दिन पहले आगरा आने की खबर भोपाल पुलिस को मिल गई थी। जिसके बाद एसआईटी के साथ रातीबड़ पुलिस और क्राइम ब्रांच ने आगरा में डेरा डाल लिया था।

कचरे का बैग लिए दिखा और पुलिस ने दबोचा पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपित का आगरा से गहरा जुड़ाव है, उसकी महिला मित्र और काफी रिश्तेदार आगरा में हैं। सूचना मिलते ही सभी टीमों को एकत्र कर घेराबंदी की गई। चूंकि आरोपित मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था, ऐसे में पुलिस ने अलग-अलग शहरों में उसके पोस्टर चिपकाए थे। सोमवार शाम को आगरा-मथुरा मार्ग पर जब आरोपित हाथ में कचरे का बैग लिए दिखा, तो पुलिस टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भागने का प्रयास कर रहे आरोपित को घेराबंदी कर दबोच लिया।

गिरफ्त में आने के बाद भी हंसता रहा पुलिस गिरफ्त में आने के बाद भी वह हंसता रहा। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह आइएएस अधिकारी की हत्या के बाद गैस सिलेंडर का पाइप खोलकर आया था। हत्या के बाद पूरे घर को आग लगाकर उड़ाने की उसकी योजना थी। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था।