विदिशा में मेडिकल छात्र के फ्लैट में नाबालिग से दुष्कर्म, वारदात से पहले पिलाई बीयर; SIT करेगी जांच

डिजिटल डेस्क, विदिशा। प्रदेश के विदिशा में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने करीब 48 घंटे बाद आरोपित विशाल किरार को गिरफ्तार कर लिया है। घटना शहर के मुखर्जी नगर स्थित मेडिकल कॉलेज के एक छात्र के फ्लैट में हुई थी। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि युवक ने पहले उसे बीयर पिलाई और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने विशेष जांच दल (SIT) गठित किया है।

निजी अंग से ब्लीडिंग पर अस्पताल पहुंचाई गई थी किशोरी मामला शनिवार शाम उस समय सामने आया, जब किशोरी को निजी अंग से ब्लीडिंग होने पर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। उसे दो युवक अस्पताल छोड़कर गए थे। इनमें मेडिकल कॉलेज का एक छात्र भी शामिल था।