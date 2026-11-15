चॉकलेट का लालच देकर 5 साल की बच्ची से दरिंदगी, भोपाल कोर्ट का फैसला- अंतिम सांस तक जेल में रहेगा दोषी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी अजीत राय उर्फ बाबू को उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यानी दोषी को अब जीवनभर जेल में रहना होगा। विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने 14 नवंबर को फैसला सुनाते हुए पीड़िता को छह लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी दिया।

चॉकलेट/कुरकुरे का लालच देकर बच्ची को ले गया था आरोपी विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला के अनुसार, घटना 15 अक्टूबर 2025 की है। बच्ची की मां उसे लेकर 1100 क्वार्टर स्थित हनुमान मंदिर गई थी। इस दौरान मासूम अपनी बहन की बेटी के साथ मंदिर के पास खेल रही थी। कुछ समय बाद बच्ची अचानक लापता हो गई। परिजनों ने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की।

बच्ची जब मिली तो उसके चेहरे पर चोट के निशान और सूजन थी। कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। पीड़िता ने बताया कि एक व्यक्ति उसे कुरकुरे और चॉकलेट दिलाने का लालच देकर ऑटो से जंगल की ओर ले गया था। वहां आरोपी ने उसके साथ यौन हिंसा की। बच्ची के मुताबिक आरोपी ने उसे डराया-धमकाया और जबरन शराब व गुटखा भी खिलाया।

डीएनए रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों से साबित हुआ अपराध मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की और अजीत राय को गिरफ्तार किया। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया।