चॉकलेट का लालच देकर 5 साल की बच्ची से दरिंदगी, भोपाल कोर्ट का फैसला- अंतिम सांस तक जेल में रहेगा दोषी
भोपाल में पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी अजीत राय ...और पढ़ें
HighLights
दोषी अजीत राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
पीड़िता को छह लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया।
चॉकलेट का लालच देकर बच्ची से दुष्कर्म किया गया।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी अजीत राय उर्फ बाबू को उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यानी दोषी को अब जीवनभर जेल में रहना होगा। विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने 14 नवंबर को फैसला सुनाते हुए पीड़िता को छह लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी दिया।
चॉकलेट/कुरकुरे का लालच देकर बच्ची को ले गया था आरोपी
विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला के अनुसार, घटना 15 अक्टूबर 2025 की है। बच्ची की मां उसे लेकर 1100 क्वार्टर स्थित हनुमान मंदिर गई थी। इस दौरान मासूम अपनी बहन की बेटी के साथ मंदिर के पास खेल रही थी। कुछ समय बाद बच्ची अचानक लापता हो गई। परिजनों ने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की।
बच्ची जब मिली तो उसके चेहरे पर चोट के निशान और सूजन थी। कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। पीड़िता ने बताया कि एक व्यक्ति उसे कुरकुरे और चॉकलेट दिलाने का लालच देकर ऑटो से जंगल की ओर ले गया था। वहां आरोपी ने उसके साथ यौन हिंसा की। बच्ची के मुताबिक आरोपी ने उसे डराया-धमकाया और जबरन शराब व गुटखा भी खिलाया।
डीएनए रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों से साबित हुआ अपराध
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की और अजीत राय को गिरफ्तार किया। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने डीएनए रिपोर्ट के साथ परिस्थितिजन्य और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और कठोर सजा सुनाई।
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इन धाराओं में सुनाई सजा
विशेष न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 के तहत दोषी को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सश्रम कारावास दिया गया।
धारा 137(2) के तहत पांच वर्ष का कारावास।
धारा 87 के तहत पांच वर्ष का कारावास।
धारा 123 के तहत पांच वर्ष का कारावास।
धारा 115(2) के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास।
अदालत ने प्रत्येक धारा में 100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसके साथ ही पीड़िता को छह लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया गया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और नवीन श्रीवास्तव ने मामले की पैरवी की।
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