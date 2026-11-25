डिजिटल डेस्क, विदिशा। सिरोंज-लटेरी मार्ग पर बुधवार तड़के एक तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 4 बजे शव मिलने की सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। घटना की पड़ताल के लिए भोपाल से डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया। शुरुआती जांच में शिकार किए जाने के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। तेंदुए की मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगी।

15 दिन से दो शावकों के साथ क्षेत्र में घूम रही थी मादा तेंदुआ वन विभाग के मुताबिक, ग्राम तोरई, बाघरोद और पाठन के बीच स्थित प्लांटेशन क्षेत्र में पिछले करीब 15 दिनों से एक मादा तेंदुआ अपने दो शावकों के साथ लगातार विचरण कर रही थी। स्थानीय लोगों ने भी कई बार तेंदुए को इस इलाके में देखा था। बुधवार सुबह इसी क्षेत्र में तेंदुए का शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद वन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच के लिए जरूरी साक्ष्य जुटाए।