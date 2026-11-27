डिजिटल डेस्क, भोपाल। आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर दिए बयान पर सियासी चर्चाओं में घिरी भाजपा की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शुक्रवार को सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में दिया गया बयान अहंकार से प्रेरित नहीं था, बल्कि उनकी राजनीतिक यात्रा की वास्तविकता को दर्शाता है। उमा भारती के मुताबिक, पार्टी ने उन्हें कभी सीधे टिकट नहीं दिया, बल्कि हर बार चुनाव लड़ने के लिए राजी किया।

दरअसल, वृंदावन से भोपाल लौटते समय ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों ने उनसे आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने को लेकर सवाल किया था। इस पर उमा भारती ने बेबाकी से कहा था कि टिकट देने की किसकी औकात है, यह वह खुद तय करती हैं कि चुनाव लड़ना है या नहीं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी और इंटरनेट मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं।

'मेरे जवाब पर भूचाल आ गया, ऐसा सोचा नहीं था' विवाद बढ़ने के बाद उमा भारती ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर पूरे घटनाक्रम को स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा कि ग्वालियर स्टेशन पर पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या पार्टी 2029 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट देगी। सवाल के जवाब में उनके मुंह से स्वाभाविक रूप से यह बात निकली, लेकिन उनके जवाब पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा, इसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी किसी अहंकार का प्रदर्शन नहीं थी। उनका कहना था कि पार्टी ने उन्हें कभी टिकट नहीं दिया, बल्कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया और राजी किया। योग्यता और योगदान से तय होती है जिम्मेदारी उमा भारती ने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि देश के अनेक नेता सामान्य परिवारों से निकलकर निरंतर जनसेवा और संगठन में योगदान के दम पर ऊंचे मुकाम तक पहुंचे हैं। पार्टी में जिम्मेदारियां भी इसी प्रक्रिया के तहत मिलती हैं।