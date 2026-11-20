डिजिटल डेस्क, सागर। जिले के बंडा थाना क्षेत्र में शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। ग्राम सेमरा गोपालमन के रहने वाले दोनों व्यक्ति गुरुवार सुबह बंडा की सरकारी शराब दुकान से देसी शराब खरीदकर लाए थे। शराब पीने के कुछ देर बाद उन्हें सिरदर्द, उल्टियां और आंखों में जलन होने लगी। तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी। शराब सेवन और मौतों के बीच संबंध की जांच की जा रही है। वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा।

सरकारी दुकान से खरीदी थी शराब मृतकों की पहचान कमलेश लोधी (40), पिता नारायण लोधी और चंद्रभान लोधी (42), पिता मुलायम लोधी के रूप में हुई है। दोनों सेमरा गोपालमन गांव के निवासी थे। चंद्रभान के भाई अरविंद के मुताबिक, दोनों गुरुवार सुबह गांव से करीब सात किलोमीटर दूर बंडा की सरकारी शराब दुकान से शराब लेकर आए थे। सुबह लगभग 9 बजे उन्होंने देसी शराब पी, जिसके कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।

रात में बिगड़ी हालत, अस्पताल पहुंचने से पहले एक की मौत परिजनों के अनुसार, चंद्रभान की तबीयत रात करीब 3:30 बजे ज्यादा खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। दूसरी ओर, कमलेश को गुरुवार शाम बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की निगरानी में उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।