देश को अस्थिर करना चाहती कांग्रेस, इसके अबोध बालक EVM की चिंता छोड़ आत्मचिंतन करें; भोपाल में गरजे जेपी नड्डा

राज्य ब्यूरो, भोपाल। कांग्रेस के अबोध बालक (राहुल गांधी) को सलाह देता हूं कि वह ईवीएम की चिंता छोड़कर आत्मचिंतन करें। कांग्रेस पार्टी और INDI गठबंधन द्वारा सोची&समझी साजिश के तहत संवैधानिक संस्थानों के प्रति लोगों के विश्वास को अस्थिर कर देश को अस्थिर करने करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की 140 करोड़ जनता के दिलों में बसते हैं।

भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग की दुनियाभर में बनी साख को कांग्रेस पार्टी और INDI गठबंधन के लोग तार-तार कर रहे हैं। ये लोग अवैध घुसपैठियों को अपना वोटबैंक बनाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन दलों को SIR से समस्या हो रही है। यह बात केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बुधवार को लोकतंत्र बचाओ-अराजकता ‘हटाओ’ संकल्प को लेकर भोपाल के अटल पथ पर आयोजित पदयात्रा को संबोधित कर कही।

नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे गांव, मोहल्ले, चाय की दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की वास्तविक स्थिति जनता को बताएं। नड्डा ने कहा कि मैं स्वयं भी आपातकाल का भुक्तभोगी हूं।

कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को बेनकाब कर रही भाजपा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं का बार-बार मजाक बनाने वाले, चुनाव आयोग को अपनी जेब की पुड़िया समझने वाले लोग आज सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। न्यायालय ने जब-जब कांग्रेस के खिलाफ निर्णय दिया, कांग्रेस ने न्यायपालिका का अपमान किया। राहुल गांधी इन संवैधानिक संस्थाओं की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही अराजकता को समाप्त करने भाजपा के कार्यकर्ता सहित समूचे मप्र की जनता सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र की रक्षा में पदयात्रा कर रही है। आने वाले दिनों में जिलों में पदयात्राएं निकाली जाएंगी।