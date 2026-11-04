'निर्मला सप्रे की विधायकी पर दो महीने में करें फैसला', सुप्रीम कोर्ट का MP विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश; उमंग सिंघार ने लगाई थी याचिका

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता पर अब दो महीने के भीतर फैसला करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को निर्देश दिया है कि वे दल-बदल से जुड़ी याचिका पर नियमानुसार दो महीने में निर्णय लें। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिया।

दरअसल, निर्मला सप्रे ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बीना सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि, चुनाव के कुछ समय बाद उनके भाजपा के साथ जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने इसे संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल विरोधी कानून का उल्लंघन बताते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। इसी सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर की थी।

दल-बदल के मामलों में देरी नहीं होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान उमंग सिंघार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत आने वाले दल-बदल के मामलों का समयबद्ध निराकरण जरूरी है। ऐसे मामलों को लंबे समय तक लंबित रखना उचित नहीं है।