रामधुन, भजन-कीर्तन के साथ अयोध्या की ओर बढ़ते दिग्विजय के कदम; एक पखवाड़े में चले 250 किलोमीटर

वैभव श्रीधर, भोपाल। शिवधाम अर्थात उज्जैन से 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर प्रारंभ हुई 79 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान पदयात्रा एक पखवाड़े में 250 किलोमीटर की दूरी तय करके गुना जिले में प्रवेश कर चुकी है। रामधुन-भजन कीर्तन के साथ रामधाम अर्थात अयोध्या की ओर बढ़ती इस पदयात्रा को यूं तो अराजनीतिक बताया गया लेकिन यह राजनीति से अछूती नहीं है। हर जगह वोट चोरी और चढ़ावा चोरी के आरोप दोहराए जाते हैं। यात्रा में 'वोट चोर-चढ़ावा चोर कहां मिलेंगे...' जैसे नारे भी सुना देते हैं। यात्रा के पड़ावों पर केवल स्वागत और अभिनंदन नहीं होता बल्कि नेताओं के भाषण भी राजनीति से ओतप्रोत रहते हैं।

इस यात्रा को दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया ने राजगढ़ में सुबह प्रारंभ से लेकर रात्रि विश्राम होने तक साथ-साथ चलकर देखा। कहीं रथ के आगे भजन मंडली रामधुन गाते चल रही है और उसके पीछे दिग्विजय कदमताल कर रहे होते हैं। रास्ते में कहीं बच्चियां तिलक लगाती हैं, महिलाएं आरती उतारकर स्वागत करती हैं। फूल बरसाए जाते हैं।

वैसे तो यह धार्मिक-सांस्कृतिक यात्रा का दृश्य है, लेकिन इसमें राजनीति की एक समानांतर धारा भी चलती दिखती है। रास्ते में नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात, स्थानीय स्तर पर स्वागत मंचों का आयोजन, नेताओं का परिचय और मंचों से दिए जाने वाले भाषण इस यात्रा को राजनीतिक रंग देते हैं।

मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह हर मंच से यात्रा के धार्मिक-सांस्कृतिक उद्देश्य के साथ राजनीतिक मुद्दों को भी जोड़ देते हैं। वोट चोरी और चढ़ावा चोरी के आरोपों का उल्लेख करते हुए भाजपा पर निशाना साधते हैं और सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। दिग्विजय के मुख्यमंत्री रहते क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को याद दिलाते हैं। यात्रा के आगे-आगे दिग्विजय की पत्नी अमृता सिंह चलती हैं। रास्ते में रुक-रुककर महिलाओं से बात करती हैं।