'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...' गाने वाले सुनील लोधी की आंखों का इलाज शुरू, मुख्यमंत्री भी कर चुके मदद का ऐलान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। फिल्म 'हनुमान अंश' के लोकप्रिय भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...' से देशभर में पहचान बनाने वाले मध्य प्रदेश के सागर जिले के लोकगायक सुनील लोधी की जिंदगी में नई उम्मीद जगी है। उनकी आंखों के इलाज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खुद सुनील ने इंटरनेट मीडिया पर इलाज से जुड़े फोटो और वीडियो साझा कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि अब उन्हें लोगों की दुआओं और आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि उनकी आंखों की रोशनी वापस लौट सके।

सुनील लोधी के गाने ने फिल्म 'हनुमान अंश' की सफलता के साथ उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई थी। उनकी आवाज और संघर्ष की कहानी सामने आने के बाद कई लोग मदद के लिए आगे आए। फिल्म की निर्माता अनुप्रिया नागर ने उनके उपचार की जिम्मेदारी उठाने की पहल की है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी सुनील के इलाज की जिम्मेदारी लेने की बात कह चुके हैं।

इलाज के वीडियो साझा कर मांगी लोगों से दुआ सुनील लोधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आंखों के उपचार की प्रक्रिया से जुड़े फोटो और वीडियो पोस्ट किए हैं। इसके साथ उन्होंने अपनी भावनाएं साझा करते हुए लिखा कि भगवान ने अब तक हर मुश्किल में उनका साथ दिया है और हौसला बनाए रखा है। अब आंखों के इलाज की शुरुआत के साथ उनके मन में एक बार फिर नई उम्मीद जगी है।