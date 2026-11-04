3 से 5 लाख में बच्चियों की खरीद, 40 लाख तक में बिक्री का दावा; लड़कियों की तस्करी में NHRC ने MP समेत तीन राज्यों से मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से महाराष्ट्र में बच्चियों को ले जाकर बेचे जाने की बात सामने आने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लेकर जांच प्रारंभ की है। आयोग ने तीनों राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों से दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

इसमें वस्तुस्थिति, पुलिस द्वारा पकड़े गए मामले, रोकने के प्रयास आदि की जानकारी मांगी गई है। पिछले माह मीडिया में आई खबरों के आधार पर आयोग ने संज्ञान लिया है। 3 से पांच लाख में बच्चियों को खरीदने का आरोप मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं से लगे कई जिलों में माता-पिता अपनी नाबालिग बेटियों को बिचौलियों को तीन से पांच लाख रुपये में बेच रहे हैं। इसके बाद, बिचौलिए इनके झूठे दस्तावेज के आधार पर अपना 'गोद लिया हुआ बच्चा' बताकर उनकी तस्करी करते हैं।