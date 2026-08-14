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    STR में 'स्मिता' की मौत ने खोली वन्यजीव उपचार व्यवस्था की पोल, MP में नहीं है वाइल्डलाइफ डॉक्टरों का कैडर

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 04:39 PM (IST)

    सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हथिनी स्मिता की मौत ने मध्य प्रदेश में वन्यजीवों के उपचार की लचर व्यवस्था को उजागर किया है। वन विभाग में वन्यजीव चिकित्सकों क ...और पढ़ें

    -प्रतीकात्मक चित्र।

    -प्रतीकात्मक चित्र।

    राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश अब जंगली हाथियों के साथ-साथ प्रशिक्षित हाथियों का भी स्थायी ठिकाना बन चुका है, लेकिन इन विशाल वन्यजीवों के इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। वन विभाग में वन्यजीव चिकित्सकों का अलग कैडर तक नहीं है। इसका खामियाजा कई बार घायल या बीमार वन्यजीवों को भुगतना पड़ रहा है।

    हाल की घटना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की प्रशिक्षित हथिनी स्मिता की है। 46 वर्षीय स्मिता की 10 अगस्त को मौत हो गई। उसे नौ अगस्त को चूरना परिक्षेत्र के जंगल में छोड़ा गया था, जहां आक्रामक नर हाथी कृष्णा ने उस पर हमला कर दिया। हमले में स्मिता गंभीर रूप से घायल हो गई। अगले दिन जब उसे उपचार के लिए लाया गया, तब उसके शरीर पर गहरे घाव थे। इलाज के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

    बांधवगढ़ में भी हुई थीं हाथियों की मौतें

    ऐसा पहली बार नहीं है जब वन्यजीवों के समय पर उपचार को लेकर सवाल उठे हों। बांधवगढ़ क्षेत्र में कुछ समय पहले कोदो की फसल खाने के बाद 10 हाथियों की मौत हो गई थी। उस समय भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्यजीव विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे।

    स्मिता की मौत के बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में प्रशिक्षित हाथियों की संख्या नौ से घटकर आठ रह गई है। वहीं 75 वर्ष से अधिक उम्र होने के कारण हथिनी अंजुगम को पहले ही रिटायर किया जा चुका है। दूसरी ओर बांधवगढ़ क्षेत्र में वर्तमान में करीब 70 हाथी विचरण कर रहे हैं।

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    11 पशु चिकित्सकों पर प्रदेश के वन्यजीवों की जिम्मेदारी

    वन विभाग में पशु एवं वन्यजीव चिकित्सा के लिए वर्तमान में करीब 11 पशु चिकित्सक उपलब्ध हैं। इनमें 10 पशु चिकित्सकों का संविलियन किया गया है, जबकि एक पशु चिकित्सक और दो सहायक शल्य चिकित्सकों की सेवाएं पशु चिकित्सा विभाग से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ली जाती हैं।

    यही चिकित्सक प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों की चिकित्सा और देखरेख का जिम्मा संभालते हैं। समस्या यह है कि प्रदेश में वन्यजीवों का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके अनुपात में विशेषज्ञ चिकित्सा व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई है।

    11 नेशनल पार्क, 9 टाइगर रिजर्व और 26 अभयारण्य

    मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, नौ टाइगर रिजर्व, 26 वन्यजीव अभयारण्य और एक ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व है। इतने बड़े वन्यजीव क्षेत्र में सीमित संख्या में पशु चिकित्सकों के भरोसे इलाज की व्यवस्था चल रही है।