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    MP में शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! 23 साल बाद फिर शुरू होगा राज्य प्रशासनिक अधिकरण; सेवा विवादों का होगा त्वरित निराकरण

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 04:13 PM (IST)

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश में 23 साल बाद राज्य प्रशासनिक अधिकरण फिर शुरू करने की तैयारी है। इससे सरकारी कर्मचारियों के सेवा ...और पढ़ें

    -प्रतीकात्मक चित्र

    -प्रतीकात्मक चित्र

    HighLights

    1. 23 साल बाद राज्य प्रशासनिक अधिकरण पुन: बनेगा।

    2. सरकारी कर्मचारियों के सेवा विवादों का त्वरित समाधान।

    3. इससे न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ भी कम होगा।

    राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े सेवा विवादों के निपटारे के लिए 23 साल बाद राज्य प्रशासनिक अधिकरण फिर अस्तित्व में आ सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। सामान्य प्रशासन विभाग नए अधिकरण का प्रारूप तैयार कर रहा है और जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है।

    वर्ष 2001 राज्य विभाजन के बाद तत्कालीन दिग्विजय सरकार ने राज्य प्रशासनिक अधिकरण को बंद करने का निर्णय लिया था। इसके बाद 17 अप्रैल 2003 में इस बंद कर दिया गया। इसके बंद होने के बाद कर्मचारियों से जुड़े भर्ती, वेतन, पदोन्नति, पेंशन और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के लिए कोई अलग वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रही। नतीजतन बड़ी संख्या में प्रकरण न्यायालयों में पहुंचने लगे।

    अदालतों पर बढ़ा मामलों का बोझ

    अधिकरण बंद होने के बाद कर्मचारी सेवा संबंधी मामलों के लिए सीधे न्यायालयों का रुख करने लगे। इससे न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ बढ़ा और न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। समय-समय पर न्यायालयों की ओर से राज्य सरकार को कर्मचारियों के सेवा विवादों के लिए प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए गए।

    कमल नाथ सरकार के कार्यकाल में कर्मचारी आयोग का गठन किया गया था, लेकिन वह प्रशासनिक अधिकरण का विकल्प नहीं बन सका। अब सरकार ने दोबारा अधिकरण गठित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

    भर्ती से लेकर पेंशन तक के विवाद होंगे शामिल

    राज्य प्रशासनिक अधिकरण में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न सेवा मामलों की सुनवाई होती थी। इनमें भर्ती, वेतन निर्धारण, पदोन्नति, पेंशन, सेवा शर्तों और अन्य विभागीय विवाद प्रमुख रूप से शामिल रहे हैं। वर्तमान में इन मामलों के लिए कर्मचारियों को न्यायालयों की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नया अधिकरण बनने से ऐसे मामलों के लिए अलग मंच उपलब्ध होने की उम्मीद है।

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    भोपाल समेत चार शहरों में हो सकते हैं कार्यालय

    सामान्य प्रशासन विभाग नए अधिकरण की संरचना और कार्यप्रणाली का खाका तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर इसके कार्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में स्थापित किए जाने की संभावना है। इसका उद्देश्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कार्यरत कर्मचारियों को अपने सेवा संबंधी मामलों के लिए दूर की यात्रा न करनी पड़े।

    जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कर्मचारियों की समस्याओं और अदालतों में बढ़ते सेवा मामलों को देखते हुए अधिकरण के गठन के निर्देश दिए हैं। तत्कालीन मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी इस पहल पर सहमति जताई थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटा है। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा।