MP में शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! 23 साल बाद फिर शुरू होगा राज्य प्रशासनिक अधिकरण; सेवा विवादों का होगा त्वरित निराकरण

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े सेवा विवादों के निपटारे के लिए 23 साल बाद राज्य प्रशासनिक अधिकरण फिर अस्तित्व में आ सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। सामान्य प्रशासन विभाग नए अधिकरण का प्रारूप तैयार कर रहा है और जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है।

वर्ष 2001 राज्य विभाजन के बाद तत्कालीन दिग्विजय सरकार ने राज्य प्रशासनिक अधिकरण को बंद करने का निर्णय लिया था। इसके बाद 17 अप्रैल 2003 में इस बंद कर दिया गया। इसके बंद होने के बाद कर्मचारियों से जुड़े भर्ती, वेतन, पदोन्नति, पेंशन और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के लिए कोई अलग वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रही। नतीजतन बड़ी संख्या में प्रकरण न्यायालयों में पहुंचने लगे।

अदालतों पर बढ़ा मामलों का बोझ अधिकरण बंद होने के बाद कर्मचारी सेवा संबंधी मामलों के लिए सीधे न्यायालयों का रुख करने लगे। इससे न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ बढ़ा और न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। समय-समय पर न्यायालयों की ओर से राज्य सरकार को कर्मचारियों के सेवा विवादों के लिए प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए गए।

कमल नाथ सरकार के कार्यकाल में कर्मचारी आयोग का गठन किया गया था, लेकिन वह प्रशासनिक अधिकरण का विकल्प नहीं बन सका। अब सरकार ने दोबारा अधिकरण गठित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। भर्ती से लेकर पेंशन तक के विवाद होंगे शामिल राज्य प्रशासनिक अधिकरण में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न सेवा मामलों की सुनवाई होती थी। इनमें भर्ती, वेतन निर्धारण, पदोन्नति, पेंशन, सेवा शर्तों और अन्य विभागीय विवाद प्रमुख रूप से शामिल रहे हैं। वर्तमान में इन मामलों के लिए कर्मचारियों को न्यायालयों की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नया अधिकरण बनने से ऐसे मामलों के लिए अलग मंच उपलब्ध होने की उम्मीद है।

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