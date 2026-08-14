MP में हाईराइज इमारतों की राह होगी आसान, बदलेंगे 14 साल पुराने भूमि विकास नियम; कम जमीन पर ज्यादा निर्माण को बढ़ावा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार करीब 14 साल पुराने भूमि विकास नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। वर्ष 2012 के नियमों की जगह अब ‘भूमि विकास नियम 2026’ लागू करने की तैयारी है। नए ड्राफ्ट में भवनों की ऊंचाई, फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) और प्लॉट पर निर्माण की सीमा को लेकर कई अहम बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।

नए प्रावधान लागू होने के बाद प्रदेश के बड़े शहरों में 15 से 20 मंजिल तक की इमारतों का निर्माण पहले की तुलना में काफी आसान हो सकता है। सरकार ने करीब 200 पन्नों का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे उच्चस्तरीय बैठक के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

30 मीटर की सीमा बढ़ाकर 45 से 60 मीटर करने का प्रस्ताव मौजूदा व्यवस्था में 30 मीटर यानी करीब 10 मंजिल से अधिक ऊंची इमारतों के लिए विशेष अनुमति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नए नियमों में इस सीमा को बढ़ाकर 45 से 60 मीटर करने का प्रस्ताव है।

इसका सीधा फायदा यह होगा कि 15 से 20 मंजिल तक की इमारतों के निर्माण के लिए हर मामले में अतिरिक्त अनुमति लेने की प्रक्रिया कम हो सकती है। एफएआर 3 से बढ़कर 4 होगा नए नियमों में प्लॉट पर निर्माण की क्षमता बढ़ाने के लिए अधिकतम एफएआर को 3 से बढ़ाकर 4 करने का प्रस्ताव है। इसमें दो एफएआर बेस के तौर पर उपलब्ध होगा, जबकि अतिरिक्त दो एफएआर प्रीमियम के रूप में लिया जा सकेगा।

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प्रीमियम एफएआर के लिए बिल्डर या भू-स्वामी को कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार बिल्ट-अप एरिया के आधार पर शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी कम जमीन पर पहले की तुलना में अधिक निर्माण की गुंजाइश बनेगी। यह भी पढ़ें- MP में अब 24x7 दौड़ेगा कारोबार! राज्यपाल की मंजूरी के बाद रातभर खुल सकेंगे मॉल-रेस्टोरेंट ओपन स्पेस छोड़ने के बाद बची जमीन पर निर्माण की छूट वर्तमान नियमों में मार्जिनल ओपन स्पेस (एमओएस) छोड़ने के बाद भी प्लॉट के निर्माण क्षेत्र पर अलग-अलग सीमाएं लागू होती हैं। आवासीय में 30 प्रतिशत, कमर्शियल में 40 प्रतिशत, इंडस्ट्री में 50 प्रतिशत और व्यक्तिगत प्लॉट में 60 प्रतिशत तक निर्माण की सीमा निर्धारित है।

प्रस्तावित नियमों में एमओएस की अनिवार्य जगह छोड़ने के बाद बची जमीन पर निर्माण की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। इससे प्लॉट के उपयोग की क्षमता बढ़ेगी। ‘फ्लैट एफएआर’ से अतिरिक्त छूट पर लगेगी रोक नए नियमों में ‘फ्लैट एफएआर’ की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव है। अभी लिफ्ट, कॉरिडोर और कॉमन स्पेस जैसी जगहों को आधार बनाकर अतिरिक्त निर्माण छूट लेने की गुंजाइश रहती है।

नई व्यवस्था में ग्राउंड कवरेज के आधार पर एफएआर की गणना तय होगी और बाद में उसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं रहेगी। इससे निर्माण क्षेत्र की गणना को लेकर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। पर्यावरण और सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा बढ़ावा नए नियमों में पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को भी विकास से जोड़ने की तैयारी है। ग्रीन टीडीआर के तहत पर्यावरण और जलस्रोतों को संरक्षित करने वाले भूखंड मालिकों को अतिरिक्त एफएआर देने का प्रस्ताव है।

वहीं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के तहत मेट्रो, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के आसपास सघन और मिक्स्ड-यूज निर्माण के लिए अतिरिक्त एफएआर की सुविधा दी जा सकती है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और निजी वाहनों पर निर्भरता घटाना है।

मास्टर प्लान तय करेगा शहर का विकास नए नियमों में पुराने प्रावधानों को सरल और स्पष्ट करने पर भी जोर दिया गया है। करीब 110 सेक्शन को आसान भाषा और व्यावहारिक प्रावधानों के साथ नए स्वरूप में तैयार किया जा रहा है।