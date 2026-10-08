केंद्रीय मंत्री शिवराज फिर बने दादा, छोटे बेटे कुणाल के घर पुत्र का जन्म; नन्हे 'अहान' को गोद में लेकर पढ़ा गायत्री मंत्र

डिजिटल डेस्क, भोपाल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। शिवराज सिंह चौहान दोबारा दादा बन गए हैं। उनके छोटे बेटे कुणाल और बहू रिद्धि के घर गुरुवार सुबह एक बेटे का जन्म हुआ है। नवजात का नाम 'अहान' रखा गया है।

रिद्धि ने गुरुवार सुबह 2:41 बजे बेटे को जन्म दिया। परिवार में नए सदस्य के आगमन की खुशी शिवराज सिंह चौहान ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो साझा कर जाहिर की। वीडियो में अस्पताल कक्ष के बाहर का भावुक पल नजर आ रहा है।

पोते को गोद में लेते ही गूंजा गायत्री मंत्र वीडियो में महिला डॉक्टर जैसे ही नवजात को लेकर बाहर आती हैं, परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आती है। शिवराज सिंह चौहान नन्हे पोते को अपनी गोद में लेते हैं और उसे दुलारते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू कर देते हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ मंत्रोच्चार करते दिखाई देते हैं। यह भावुक पल कैमरे में कैद हो गया।