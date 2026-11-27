डिजिटल डेस्क, भोपाल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से दिल्ली की हवाई यात्रा के दौरान असुविधा का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया की उड़ान से दिल्ली रवाना होते समय विमान बदलने के कारण उनकी निर्धारित सीट भी बदल गई। उन्हें आगे की सीट के बजाय विमान के पिछले हिस्से में बैठना पड़ा। घटना 23 नवंबर की है। इस संदर्भ में उनके स्टाफ ने नागरिक उड्डयन मंत्री से शिकायत की है।

शिकायत में ड्यूटी मैनेजर की अनुपस्थिति और प्रोटोकॉल के पालन में लापरवाही का मुद्दा उठाया गया है। शिवराज के स्टाफ ऑफिसर भूपेंद्र सिंह परस्ते ने आरोप लगाया कि घटना के समय ड्यूटी मैनेजर सिद्धार्थ यादव मौके पर मौजूद नहीं थे। इसके चलते केंद्रीय मंत्री को असुविधा हुई।

ड्यूटी मैनेजर की गैरमौजूदगी पर उठाए सवाल शिकायत के मुताबिक, ड्यूटी मैनेजर अक्सर मौके पर उपलब्ध नहीं रहते और उनकी जगह जूनियर कर्मचारी जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे महत्वपूर्ण यात्रियों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन प्रभावित होता है। स्टाफ ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है।