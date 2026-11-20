डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के तलैया थाने में पुलिस निगरानी की बड़ी चूक सामने आई है। पासपोर्ट संबंधी मामले में डिटेंशन सेंटर में रखा गया सेनेगल का नागरिक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 3:20 बजे की बताई जा रही है। जिस समय विदेशी नागरिक सेंटर से भागा, वहां सुरक्षा में तैनात सिपाही ड्यूटी के दौरान सो रहा था। लापरवाही सामने आने पर संबंधित सिपाही को निलंबित कर दिया गया है।

फरार विदेशी नागरिक की पहचान सैमुअल डियोप के रूप में हुई है। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है, वहीं थाने की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ट्रेन में पकड़ा गया था विदेशी नागरिक सैमुअल को डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने भोपाल में ट्रेन से पकड़ा था। जांच के दौरान उसके पास पासपोर्ट नहीं होने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद 6 नवंबर को उसे तलैया थाने के डिटेंशन सेंटर में रखा गया था।