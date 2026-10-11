सीहोर में वन विभाग ने आदिवासियों का घर तोड़ा, फसलें रौंदी; केंद्रीय मंत्री शिवराज बोले- यह जुर्म की पराकाष्ठा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के सीहोर जिले में बुधनी विधानसभा क्षेत्र स्थित कोसमी गांव में रविवार को वन विकास निगम ने अतिक्रमणरोधी अभियान चलाया। इस दौरान बारेला आदिवासी समुदाय के 12 परिवारों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए। कुएं को मिट्टी डालकर भर दिया गया। मक्का और तुअर की फसल को ट्रैक्टर से रौंद दिया गया।

शिवराज ने कार्रवाई पर जताई नाराजगी गरीब परिवारों के आशियानों को जमींदोज करने और खड़ी फसलों को नष्ट किए जाने की सूचना मिलते ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तत्काल कोसमी पहुंचे। वहां का मंजर देखकर केंद्रीय मंत्री का पारा चढ़ गया। उन्होंने बेघर हुए ग्रामीणों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और साफ लहजे में चेतावनी दी कि गरीबों पर ज्यादती करने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद इस कार्रवाई को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुर्म की पराकाष्ठा बताया।

प्रभावित परिवारों को बंधाया ढाढस ग्रामीणों का कहना है कि यहां आदिवासी परिवार 20 वर्ष से रह रहे थे। रविवार को वन विकास निगम की रेंजर जया यादव के नेतृत्व में पहुंचे वन अमले ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की। देर शाम केंद्रीय मंत्री शिवराज वहां पहुंचे तो प्रभावित लोग उनसे लिपट कर रोने लगे। उन्होंने ढांढस बंधाते हुए कहा कि जिनके घर तोड़े गए हैं, उन सबके लिए पक्के नए मकान बनवाए जाएंगे। नए घर तैयार नहीं हो जाते, तब तक प्रभावित परिवारों के रहने और भोजन का पूरा प्रबंध कराया जाएगा।