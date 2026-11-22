डिजिटल डेस्क, सागर। नर्मदा स्नान कर गांव लौट रहे श्रद्धालुओं की खुशियां दर्दनाक हादसे में मातम में बदल गईं। सागर जिले के गौरझामर थाना क्षेत्र में नीम घाटी के पास रविवार दोपहर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को उपचार के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है।

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। ट्राली के नीचे लोग दब गए थे। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए फंसे लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया।