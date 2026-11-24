डिजिटल डेस्क, सागर। जिले में शराब के सेवन से लोगों की मौत और कई लोगों के बीमार होने की खबरों के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर शराब का सेवन करने वालों की सेहत जांचने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत देवरी की दोनों शराब दुकानों और ग्राम चीमा ढाना में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए गए। अभियान के दौरान शराब खरीदने पहुंचे लोगों की स्वास्थ्य जांच के साथ उनके ब्लड सैंपल भी लिए गए।

शराब दुकानों पर पहुंची डॉक्टरों और आबकारी की टीम देवरी में बस स्टैंड और झिरना पुल के पास स्थित शराब दुकानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकल टीम पहुंची। इस दौरान आबकारी विभाग के अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद रहे। टीम ने शराब खरीदने आए नियमित शराब उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवश्यक जांच के लिए रक्त के नमूने एकत्र किए।