डिजिटल डेस्क, अनूपपुर। मां नर्मदा की उद्गम नगरी अमरकंटक में एक धार्मिक मान्यता निभाने के दौरान श्रद्धालु के हाथी की प्रतिमा के बीच फंसने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। नर्मदा उद्गम मंदिर परिसर में स्थापित पत्थर की हाथी प्रतिमा के पैरों के बीच बने बेहद संकरे रास्ते से निकलने की कोशिश में एक व्यक्ति बीच में ही फंस गया। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद वह किसी तरह बाहर निकल सका।

यह है मान्यता अमरकंटक के मां नर्मदा उद्गम मंदिर परिसर में काले पत्थर से बनी हाथी और घोड़े की प्रतिमाएं स्थापित हैं। हाथी की प्रतिमा मंदिर की ओर बनी है। श्रद्धालु नर्मदा उद्गम कुंड के दर्शन के बाद मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ लोग इस प्रतिमा के नीचे से निकलने की भी कोशिश करते हैं।

स्थानीय धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति हाथी के पैरों के बीच बनी संकरी जगह से बिना किसी परेशानी के निकल जाता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। कुछ श्रद्धालु इसे अपने अच्छे-बुरे कर्मों की परीक्षा से जोड़कर भी देखते हैं। इसी आस्था के चलते बड़ी संख्या में लोग इस रास्ते से निकलने का प्रयास करते हैं।