सागर में नर्मदा स्नान के लिए निकले श्रद्धालुओं की कार कंटनेर से टकराई, 4 की मौत; 5 घायल

डिजिटल डेस्क, सागर। दीपावली के दूसरे दिन अमावस्या पर मां नर्मदा में पुण्य स्नान की आस लेकर बरमान जा रहे श्रद्धालुओं की यात्रा दर्दनाक हादसे में बदल गई। देवरी क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी अर्टिगा कार (एमपी 15 सीए 8417) की कंटेनर से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर मची अफरा-तफरी के बीच एक और दुर्घटना हो गई। यहां रुके लोगों के बीच से गुजर रहे अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार तीन लोग घायल हो गए।

एक हादसे के बाद दूसरा एक्सीडेंट कार और कंटेनर की टक्कर के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। हादसा देखने के लिए सड़क से गुजर रहे कुछ वाहन चालक भी रुक गए। इसी दौरान वहां से निकले एक अज्ञात वाहन ने तीन सवारियों वाली बाइक को टक्कर मार दी। दूसरी दुर्घटना में बाइक सवार तीनों लोग घायल हो गए। इस तरह दोनों हादसों में कुल आठ लोग घायल हुए।