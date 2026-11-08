भोपाल में घर की आग बुझाकर लौट रहे थे तीन भाई, रात के अंधेरे में कुएं में गिरी कार; पेड़ के सहारे बची जान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सड़क पर सामने से आ रहे ट्रक की तेज रोशनी कार सवार तीन भाइयों के लिए जानलेवा साबित होते-होते रह गई। ट्रक की लाइट सीधे आंखों पर पड़ते ही कार चालक का संतुलन बिगड़ा और कार सड़क किनारे खेत में बने खुले कुएं में जा समाई। कार में सवार तीनों भाई पानी में डूबने लगे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि कुएं के भीतर एक पेड़ मौजूद था। तीनों ने उसी का सहारा लिया और तैरकर किसी तरह बाहर निकल आए। हादसा ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र के निपानिया जाट-कनेरा रोड पर हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घर में आग लगने की खबर मिली तो पहुंचे थे तीनों भाई जानकारी के मुताबिक, करोंद खुर्द निवासी ज्ञान सिंह और प्रेम सिंह लोधी अपने एक अन्य भाई के साथ कारोबार से जुड़े हैं। शुक्रवार रात करीब 10 बजे उन्हें सूचना मिली कि उनके घर में पटाखे से आग लग गई है। आग की चपेट में घर का फर्नीचर आ गया था। सूचना मिलते ही तीनों भाई भोपाल से अपने घर पहुंचे थे।

ट्रक की लाइट से बिगड़ा संतुलन आग बुझाने के बाद तीनों भाई रात करीब डेढ़ बजे कार से वापस लौट रहे थे। निपानिया से कनेरा रोड की ओर मुड़ते समय सामने से आ रहे ट्रक की तेज रोशनी चालक की आंखों पर पड़ी। अचानक आंखें चौंधियाने से कार चालक नियंत्रण खो बैठा। कार सड़क से उतरकर महज पांच फीट दूर खेत में बने पुराने कुएं में जा गिरी।

कुएं की मुंडेर नहीं बनी हुई थी, इसलिए कार को रोकने के लिए कोई अवरोध नहीं मिला और वह सीधे पानी में समा गई। देखते ही देखते तीनों भाई कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश में जुट गए।