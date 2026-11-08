विधायक के कमरे में पुलिसकर्मियों के मिलने पर विधानसभा सचिवालय की जांच शुरू
राजधानी भोपाल स्थित मध्य प्रदेश विधानसभा के विश्राम गृह में कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोस के आवंटित कक्ष में पुलिसकर्मियों ...और पढ़ें
HighLights
विधायक के कक्ष में पुलिसकर्मी मिलने का मामला गरमाया।
विधानसभा सचिवालय ने घटना की पांच बिंदुओं पर जांच शुरू की।
कमरे की चाबी और पुलिसकर्मियों की पहचान पर सवाल।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। राजधानी भोपाल स्थित मध्य प्रदेश विधानसभा के विश्राम गृह में कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोस के आवंटित कक्ष में पुलिसकर्मियों के संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दो नवंबर 2026 को हुई इस घटना की विधानसभा सचिवालय ने जांच शुरू कर दी है। महिदपुर से विधायक दिनेश जैन ने इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा को लिखित शिकायत सौंपी थी। अब सचिवालय ने मामले की तह तक जाने के लिए पांच बिंदुओं पर जांच शुरू की है।
इन सवालों के जवाब तलाश रहा सचिवालय
जांच में मुख्य रूप से यह पता लगाया जा रहा है कि विधायक ने अपने कक्ष की चाबी काउंटर पर क्यों जमा कराई थी, चाबी पुलिसकर्मियों तक किसने पहुंचाई और कमरे में मौजूद महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी कौन थे। इसके अलावा यह भी जांचा जा रहा है कि उन्हें विधायक के लिए आरक्षित कक्ष में प्रवेश की अनुमति किसने दी।
विधायक का दावा- पहले महिला, फिर बाहर निकला पुरुष पुलिसकर्मी
विधायक दिनेश जैन बोस के मुताबिक, वे अपने आवंटित कक्ष की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने एक महिला पुलिसकर्मी को कमरे से बाहर निकलते देखा। कुछ देर बाद एक पुरुष पुलिसकर्मी भी दरवाजे से बाहर आता दिखाई दिया। दोनों का सामान कमरे के बाहर रखा हुआ था। विधायक ने जब इस संबंध में पूछताछ की तो महिला पुलिसकर्मी ने उनसे माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए विधानसभा के प्रमुख सचिव को लिखित शिकायत दी।
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पीडब्ल्यूडी भी कर रहा पड़ताल
मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा सचिवालय के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने भी जांच शुरू कर दी है। दरअसल, विधायकों के भोपाल से बाहर रहने पर उनके आवंटित कमरों की चाबियां सामान्यतः मुख्य काउंटर पर केयरटेकर के पास जमा रहती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधायक की जानकारी और अनुमति के बिना पुलिसकर्मी उनके कमरे तक कैसे पहुंचे?
सचिवालय ने संबंधित विभाग से जांच रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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