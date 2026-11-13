महाकुंभ से सुर्खियों में आई साध्वी हर्षा रिछारिया ऑनलाइन बुलींग का शिकार, भोपाल साइबर सेल में की शिकायत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सुर्खियों में आईं साध्वी हर्षा रिछारिया ने इंटरनेट मीडिया पर कथित अभद्र टिप्पणियों और एआई से तैयार फर्जी फोटो-वीडियो के जरिए छवि खराब करने की शिकायत की है। शुक्रवार को वे भोपाल पुलिस की साइबर सेल पहुंची और अधिकारियों को आवेदन सौंपा। उनका आरोप है कि पिछले कई महीनों से उनके इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर उन पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और AI की मदद से उनकी फर्जी तस्वीरें और वीडियो प्रसारित कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है।

AI से किसी को बदनाम करना हुआ आसान हर्षा रिछारिया ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से वे इस तरह की अभद्र टिप्पणियों को झेल रही हैं। इंटरनेट मीडिया पर किसी लड़की के चरित्र को लेकर कुछ भी कहना और व्यक्तिगत हमले करना आसान हो गया है। एआई तकनीक आने के बाद किसी की फर्जी तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे बदनाम करना भी आसान हो गया है।

उन्होंने कहा कि महिलाएं एक सीमा तक ऐसी टिप्पणियों को नजरअंदाज करती हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो उचित कार्रवाई जरूरी हो जाती है। हर्षा के मुताबिक, शिकायत करने का उनका उद्देश्य उन दूसरी लड़कियों की आवाज उठाना भी है, जो इंटरनेट मीडिया पर इस तरह के हमलों का सामना कर रही हैं, लेकिन अपनी बात सामने नहीं रख पातीं।

पुलिस को सौंपा शिकायती आवेदन साध्वी हर्षा ने बताया कि उन्होंने पुलिस को आवेदन सौंप दिया है और अब मामले की जांच अधिकारियों पर छोड़ दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अभद्र व्यवहार करने वालों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे इस मामले को अब नजरअंदाज नहीं करेंगी।